Imperia. Vanno avanti le indagini per capire cosa è accaduto al bimbo di 6 anni che la mattina del 19 dicembre 2022 era stato trovato per strada, a Ventimiglia, con lesioni gravissime per le quali sono indagati la nonna e il suo compagno.

Al piccolo, tutt’ora ricoverato al Gaslini, è stata prelevata della saliva per consentire in futuro la comparazione del dna.

