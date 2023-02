Cantiere delle nuove Ollandini, spazi visitati da dirigente scolastica e docenti per definire gli ultimi dettagli

Alassio. In pochi mesi il cantiere del plesso scolastico delle nuove Ollandini di Alassio ha cambiato volto. Sui social il sindaco, gli assessori Invernizzi e Macheda puntualmente pubblicavano attraverso le immagini lo stato di avanzamento dei lavori, ma stamani le porte del cantiere di via Gastaldi non si sono aperte solo agli addetti ai lavori.

“Ho voluto coinvolgere – spiega lo stesso assessore all’Edilizia Scolastica e alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda – anche la dirigente scolastica Sabina Poggio e, tramite lei, una rappresentativa dl corpo docente in una prima visita a visionare gli spazi, gli ambienti della nuova scuola”. A far da cicerone il progettista e direttore dei lavori Federico Frappi.

