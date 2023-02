Da Silvia Garibaldi, Consigliere comunale “Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi”

In consiglio comunale abbiamo approvato alla unanimità l’atto formale di diniego al progetto delle barriere fonoassorbenti.

Sono soddisfatta di questo perché il bene della Città è per me al primo posto.

