Giornata mondiale contro il cancro: in Liguria diagnosticati 30 nuovi casi di tumore ogni giorno

Liguria. Ogni giorno in Liguria vengono diagnosticati 30 nuovi casi di tumore. Il dato positivo riguarda le persone che guariscono definitivamente: sono più della metà e richiedono percorsi di cura appropriati mentre, per gli altri, la sopravvivenza è triplicata grazie ai risultati ottenuti dalla ricerca. Il sistema sanitario regionale ha in carico, ad oggi, oltre 100.000 persone che hanno avuto una diagnosi di cancro, si tratta di quasi un cittadino su 10.

Sono questi i dati che emergono in Liguria alla vigilia della Giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio di ogni anno.

» leggi tutto su www.ivg.it