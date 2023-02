Hockey Sarzana attende Follonica

“Sfida senza paura ” per il Gamma Innovation Hockey Sarzana, di scena al Vecchio Mercato dove sfida il Follonica per la quinta giornata di ritorno del campionato. Rossoneri rimasti a quota trenta dopo la pesante sconfitta patita mercoledì contro il Grosseto in maremma. C’è voglia di tornare al successo da parte dei rossoneri anche se l’avversario non sarà di certo uno dei più agevoli. Contro il Follonica servirà il migliore Gamma Innovation, come chiede il Presidente, per giocare contro la formazione guidata dal Portoghese Sergio Silva, squadra che ha nelle sue file due nazionali italiani che hanno partecipato al mondiale di San Juan in Argentina. Una formazione quella maremmana, che con l’arrivo di Cancela non nasconde l’obiettivo di conquistare almeno la semifinale scudetto. Solo una grande prestazione, condita da qualche disattenzione della formazione maremmana, che non perde in campionato dal 7 Dicembre , potrebbe regalare punti alla formazione di Paolo De Rinaldis che incontra incontra il Follonica reduce dalla caporetto maremmana contro il Grosseto; la formazione di Paolo De Rinaldis non è piaciuta ai propri tifosi, una squadra quasi irriconoscibile da quella vista in Champions League contro il Noia e in campionato contro il Bassano. Il Presidente Corona teme i maremmani “Il Follonica è una grande squadra e con l’arrivo di Pablo Cancela si è ancor più rinforzata, ed ora, anche se è un pò attardata in classifica è una formazione che può aspirare alla finale scudetto (nella foto Simone Corona si oppone a un rigore di Stefano Paghi in una fase di gioco contro il Grosseto).

Il match si giocherà:Sabato 4 febbraio 2023 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP) GAMMA INNOVATION H.SARZANA – GALILEO FOLLONICA H.1952 Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Giorgio Fontana di Milano DIRETTA YOUTUBE: https://youtube.com/live/frC-mFH_UZM

