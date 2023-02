Invasione di sticker su muri e cartelli stradali di Genova, in Comune proposta per reprimere il fenomeno

Genova. Sono ovunque. Tappezzano i muri dei palazzi e i cassonetti della spazzatura, semafori e pali della luce, cartelli stradali e monumenti, paline degli autobus e mappe turistiche. A Genova, come nel resto del mondo, è una vera è propria invasione di stickers. Un fenomeno non nuovo e che non riguarda solo i centri urbani (basti pensare alle croci di vetta in alta montagna) ma che è in continua crescita e che inizia a “dare fastidio”.

Tanto che, in nome della tutela del decoro, in consiglio comunale a Genova, martedì, sbarcherà una mozione proposta dal consigliere di maggioranza Paolo Gozzi (Vince Genova) che si propone di favorire un piano di contrasto alla proliferazione di adesivi sugli spazi pubblici cittadini.

