La rabbia dei tifosi della Samp, presidio sotto la sede Erg: “Garrone e Mondini primi responsabili”

Genova. Striscioni e cartelli contro Garrone e Mondini “primi responsabili”, fumogeni, cori da stadio e slogan contro chi – secondo i tifosi della Sampdoria – ha contribuito a portare la società a un passo dal fallimento. Nel pomeriggio di questo venerdì 3 febbraio, oltre 500 blucerchiati, molti ultras ma non solo, hanno manifestato sotto la sede della Erg, al Wtc di Sampierdarena.

Il presidio, controllato a distanza dalle forze dell’ordine, è stata l’occasione per ribadire la rabbia della tifoseria contro gli ex proprietari e quelli attuali, quindi sia Massimo Ferrero sia Edoardo Garrone, colpevole, come è stato riportato in una nota della Sud, “di aver regalato la Sampdoria a un criminale, lo stesso malavitoso che oggi la tiene in ostaggio”.

