Minacce anarchiche al governo, Frijia: “Non abbandoniamo la linea della fermezza”

“Piena solidarietà e vicinanza alla presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro Guido Crosetto per le gravissime minacce ricevute dai terroristi anarchici”. Così i deputati liguri di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia e Matteo Rosso: “Stiamo assistendo ad una preoccupante escalation di violenza contro lo Stato e le sue istituzioni che minacciano tutti e in particolare chi assicura il corretto funzionamento di uno Stato democratico, siano essi magistrati, giornalisti o appartenenti alle forze dell’ordine”.

“Siamo preoccupanti nel leggere le richieste di oggi che alzano il tiro con ‘intimazioni’ tese a condizionare non solo la politica interna ma anche quella estera del Governo, cercando di impedire il sostegno all’Ucraina da parte dell’Italia. Come ribadito ieri da Giorgia Meloni, l’appello è quello di abbassare i toni del dibattito politico e non lasciarci intimidire; noi condividiamo la linea di fermezza contro le mafie e il terrorismo tenuta dal governo italiano”.

