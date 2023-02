Non basta la “mano tesa”, Zaniolo non si allenerà con la Roma

Nicolò Zaniolo non si allenerà con la Roma per trenta giorni. Il calciatore spezzino avrebbe presentato un certificato medico che ne attesta l’impossibilità di aggregarsi al gruppo a Trigoria, confermato da una visita psicofisica svolta oggi nella capitale con lo staff medico della società. Continua quindi il braccio di ferro dopo gli ultimi turbolenti giorni di calciomercato.

L’attaccante, dopo aver rifiutato il Bournemouth e averci in seguiti ripensato, trovando però a questo punto la porta chiusa del club inglese, aveva provato a ricucire lo strappo con Mourinho e la Roma seguito al rifiuto di partecipare alla trasferta del Picco. Lo aveva fatto con una lettera all’Ansa in cui spiegava di aver “attraversato un periodo delicato, in cui risultava difficile capire quale sarebbe stato il mio futuro professionale. Mi sono però sempre impegnato sul campo e in allenamento con la massima professionalità”.

