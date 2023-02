Opposizione a Luni: “Impianto sportivo “Parodi” dichiarato inagibile”

“Sul sito Luni Turismo si vanta la presenza di un Campo da calcio “Gaggio Erba”, si parla di campi in erba, di un parco giochi per i ragazzi e di un baretto ben fornito, ma oggi questo luogo risulta inagibile. Eppure, nel programma Uniti per Silvestri si enfatizzava il fatto che occorre favorire l’accesso allo sport ai giovani e la ristrutturazione del campo sportivo del Gaggio. Facciamo un passo indietro: il Centro sportivo Gaggio, secondo la convenzione stipulata nel 2019 col comune di Luni, è stata data concesso in gestione all’ATI composta dalla società calcistica Luni Calcio e le Pietre di Luni società sportiva che gestisce le piscine a Luni Mare. Molti erano i progetti previsti da questa convenzione: la valorizzazione e ampliamento del Centro sportivo per renderlo polifunzionale, la progettazione e realizzazione di due campi da padel, di una palestra nella struttura al coperto e di una zona ristoro.

Sorge una domanda spontanea: cosa è stato fatto ad oggi? Nulla perché gli interventi previsti dalla convenzione rappresentano degli obiettivi mancati! Canone luce e acqua non ancora saldate.

Se da una parte i gestori non hanno effettuato gli interventi previsti dalla convenzione, dall’altra parte il Comune non ha vigilato sulla corretta gestione e sulla sicurezza dell’area e non ha elaborato un progetto di ristrutturazione per spogliatoi e tribune, lasciando cadere a pezzi questo luogo.

In questi giorni, il responsabile dell’edilizia privata, lavori pubblici e patrimonio Architetto Donati aveva firmato la revoca della concessione; siamo ancora in attesa del verbale del sopralluogo.

Ieri è poi stata annullata l’ordinanza di chiusura sull’albo pretorio e oggi l’impianto sportivo del Gaggio è stato dichiarato inagibile, quindi inutilizzabile.

La situazione è grottesca: l’amministrazione non agisce con trasparenza, non vigila e non è in grado evidentemente di garantire i servizi sportivi soprattutto ai giovani!

I giovani rappresentano una parte fondamentale della nostra comunità, a cui deve essere dedicata attenzione, poiché loro rappresentano il nostro futuro.

Rendere operativo e ben gestito uno spazio come quello del nostro Centro sportivo del Gaggio, consentirebbe di restituire uno spazio prezioso ai nostri ragazzi, sia per fare sport sia per favorire i momenti di aggregazione.

D’altra parte, la corretta gestione e cura di questa area, consentirebbe di garantire l’accesso a un luogo di gioco e divertimento per i più piccoli, considerata la presenza di un parco giochi all’interno del Centro sportivo, che è praticamente l’unico rimasto in tutto il territorio di Luni.

Le strutture pubbliche vanno mantenute, curate e non lasciate cadere a pezzi con noncuranza, scarsa diligenza e disinteresse, ma ciò sembra non importare, ancora una volta, alla nostra amministrazione comunale”.



I consiglieri di opposizione di Luni

Davide Paolo POLI

Serena CORSI

Paolo ANDREANI

Orsola PALLADINO

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com