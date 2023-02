“Pagare chi lavora”, nel pomeriggio flash mob di ‘Genova che osa’ davanti al Museo del Mare

Genova. Si è svolto questo pomeriggio davanti al Museo del Mare il flash mob organizzato da Genova che osa per dire al sindaco, Marco Bucci, che il lavoro si deve pagare.

«Sarà un “inverno caldo” per il sindaco Bucci – promettono Amanda Pederzolli e Lisanna Siligardi di Genova che osa – quella di oggi è la prima di una serie di manifestazioni che ci mobiliterà fino a giugno. È scandaloso che il Comune di Genova – un Ente pubblico – cerchi una persona iper qualificata per lavorare gratis quattro giorni alla settimana per sei mesi. Il nostro messaggio è molto semplice: il comune deve pagare chi lavora».

