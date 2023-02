Posizionati in città cinque raccoglitori per la raccolta degli oli esausti.Tutti i raccoglitori sono posizionati in prossimità di isole ecologiche esistenti

controllate dalle telecamere. Uno é posizionato in piazza Terzi in prossimità del supermercato Conad, uno al cimitero, uno a Sarzanello, uno a San Lazzaro e uno a Marinella.

“Un servizio necessario e molto richiesto dai i nostri cittadini- assessore al ciclo dei rifiuti Roberto Italiani-. Il conferimento si potrà fare riempendo bottiglie di plastica da inserire nel relativo raccoglitore. Allo scopo di disincentivare usi inappropriati dei raccoglitori ricordo che sono posizionati in aree videosorvegliate”.

L’articolo Posizionati cinque raccoglitori per la raccoglitori per oli esausti proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com