Quattro mozioni in gara, anche il Pd spezzino prepara il congresso che porterà alle primarie

Manca meno di un mese alle primarie del Partito Democratico, e i quattro candidati in corsa, Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli, hanno depositato le loro mozioni congressuali, adesso consultabili da tutti. Programmi in cui i candidati definiscono le loro priorità, anche con molti elementi di convergenza, dall’attenzione all’ambiente e al lavoro, all’impegno per la lotta alle disuguaglianze. Saranno primarie aperte a elettrici ed elettori, che si svolgeranno il 26 febbraio dopo la prima fase congressuale dedicata a iscritte e iscritti nei circoli. “Per votare bisogna naturalmente aver rinnovato la tessera del Pd per l’anno 2022 e alla prima tornata del 12 febbraio, all’interno del percorso congressuale, avranno diritto di partecipare i 1525 iscritti e anche una novantina di persone di Articolo Uno – spiega Iacopo Montefiori, segretario provinciale del Partito Democratico -. Il 26 febbraio sarà il giorno delle primarie aperte con i primi due più votati dei quattro in gara. Giorgio Casabianca sarà il presidente della Commissione congressuale: “Grande esercizio di democrazia che si esprime ovunque. I congressi riservati agli iscritti sono propedeutici alle primarie che saranno poi a voto libero”. Seguirà da vicino le primarie anche Franco Bravo: “Si avverte lo spirito di un confronto sano in un clima sereno, c’è da ben sperare che questo percorso persegua l’obiettivo importantissimo che è promuovere uno sviluppo sostenibile e rafforzare democrazia. Per il Pd le disuguaglianze sono il più grande impedimento della società e tutte le mozioni lo argomentano ampiamente”.

