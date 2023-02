Sanremo, al via il nuovo quadrimestre alla Scuola Teologica San Secondo

Sanremo. Al via il nuovo quadrimestre per la Scuola Teologica San Secondo. Grazie all’organizzazione della direttrice, Anna Rosaria Gioeni, il 14 febbraio riprende la seconda parte dell’anno per i numerosi studenti che hanno scelto di approfondire gli studi teologici.

«La Scuola dal suo primo giorno di vita – spiega la direttrice Anna Rosaria Gioeni – ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno, grazie ai docenti preparati e disponibili; ci tengo a sottolineare che è aperta a tutti e proprio in questi giorni abbiamo iniziato le iscrizioni per il nuovo quadrimestre.

