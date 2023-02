Sindaci savonesi, sindacati e parlamentari liguri: “Incontro con il ministro per risolvere le vertenze e sbloccare nuove risorse”

Savona. Richiesta congiunta al ministero di sindaci, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e dei parlamentari liguri per la risoluzione delle vertenze industriali savonesi. Tra le richieste del territorio la Bretella autostradale Carcare-Predosa tra A10, A6 e A26 per dare respiro tangibile alla viabilità e il carcere. E’ quanto emerso dal primo incontro del “Tavolo Provinciale per lo Sviluppo Economico” con i parlamentari liguri.

Presenti i consiglieri regionali savonesi (Roberto Arboscello, Alessandro Bozzano, Brunello Brunetto e Angelo Vaccarezza) e i parlamentari Andrea Orlando, Ilaria Cavo, Gianni Berrino, Lorenzo Basso, Valentina Ghio, i rappresentanti delle organizzazioni sindaci Cgil, Cisl e Uil, Unione Industriali di Savona, Confcommercio di Savona, Confesercenti Savona, CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Savona, Confartigianato di Savona, Lega Cooperative di Savona, Confcooperative Imperia Savona, Coldiretti, CIA, Confagricoltura. Assenti molti dei parlamentari invitati Annamaria Furlan, Raffaella Paita, Stefania Pucciarelli, Luca Pirondini, Roberto Menia, gli onorevoli Maria Grazia Frija, Roberto Bagnasco, Francesco Bruzzone, Luca Pastorino, Edoardo Rixi, Matteo Rosso, Roberto Traversi.

» leggi tutto su www.ivg.it