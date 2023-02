Uso dei droni in agricoltura, partite le lezioni con Coldiretti

La rivoluzione digitale sta prendendo piede nelle campagne italiane. E il levante ligure ne è esempio calzante, come testimonia le importanti adesioni ottenute dai corsi per l’utilizzo di droni in agricoltura organizzati e promossi sul territorio dalle Federazioni provinciali di Coldiretti La Spezia e Coldiretti Genova. Le lezioni hanno avuto luogo già nelle scorse settimane e proseguiranno per tutto il 2023.

Secondo un’analisi della Confederazione, ad oggi il 64% delle aziende ha adottato almeno una soluzione di agricoltura 4.0 (più di 6 su 10). Le motivazioni principali vanno dalla necessità di combattere i cambiamenti climatici alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità, dall’incremento della produttività al contenimento dei costi.

