Coda per lavori in A-12 tra Chiavari e Rapallo, ma anche a causa del traffico intenso dovuto alle temperature e al sole che hanno attirato migliaia di Genovesi in Riviera. Alle 18.58, sempre in direzione Genova, all’altezza di Zogli, si è verificato un tamponamento con un ferito in codice giallo trasportato dalla Croce Rossa di Chiavaroi al pronto soccorso di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it