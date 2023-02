Albenga, Buttu fa mea culpa: “Io il colpevole di un brutto primo tempo, buoni segnali la reazione e il risultato”

Albenga. Oggi pomeriggio presso il campo sportivo “San Carlo” di Genova Voltrese e Albenga si sono affrontate in occasione dell’anticipo della ventunesima giornata del campionato di Eccellenza ligure. Alla fine tra gialloblù e ingauni è stato 2-2, un risultato che non ha per nulla soddisfatto Buttu ed i suoi.

A preoccupare l’allenatore della formazione bianconera è stato soprattutto l’approccio mostrato da Gargiulo e compagni, un atteggiamento per cui Buttu, nel post gara, ha scelto di assumersi le responsabilità. “Chi schiera la squadra in campo è il sottoscritto – ha esordito il tecnico degli ingauni – in settimana a dir la verità avevo percepito qualcosa, è fisiologico. Chi ha fatto calcio sa che esistono varie fasi durante una stagione, noi ne stiamo attraversando di transizione.”

