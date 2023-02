Apicoltura: fondi in aumento per sostenere il settore

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Via libera dalla Giunta regionale al bando di attuazione per la Liguria del Programma nazionale di interventi sull’apicoltura per l’anno in corso. Beneficiari della misura sono le associazioni di apicoltori, anche per conto dei soci e dei singoli. Il termine di presentazione delle domande è il 15 marzo, mentre gli interventi dovranno essere portati a termine entro il 31 luglio 2023; tutte le informazioni e i dettagli per accedere al bando saranno pubblicate sul sito web di Regione Liguria.

