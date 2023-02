Calcio/ Doppio Morosini e l’Entella stende la Fermana al Comunale

Virtus Entella: Borra; Parodi L, Sadiki, Chiosa; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Meazzi; Zamparo, Merkaj. All. Volpe.

Fermana: Borghetto; De Nuzzo, Parodi G, Pellizzari, Gketsos; Romeo, Scorza; Misuraca; Neglia; Fischnaller, Maggio. All. Protti.

Morosini fa volare l’Entella: al Comunale finisce 2-0 contro la Fermana. Un risultato stretto per i padroni di casa che avrebbero meritato di più per le tante occasioni create. Volpe deve rinunciare a Ramirez per un affaticamento muscolare e dietro alle punte Zamparo e Merkaj c’è Meazzi.

