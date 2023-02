Cambiamo con Passione: “Chiarezza sui pontili”

“Come noto in data 26/01/2023 è stato pubblicato il Decreto con il quale la Regione Liguria ha ufficializzato il parere favorevole al progetto di riordino della rada di Lerici, con l’inserimento dei pontili galleggianti, approvando la modifica al PUD, il piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime.

– lo dichiarano in una nota i rappresentanti del gruppo consigliare “Cambiamo con Passione” Bucci e Fresco che proseguono –

La suddetta variante riguarda solamente il passaggio da boe a pontile di 400 delle 1200 barche già presenti, permettendo la riduzione dello specchio acqueo attualmente utilizzato.

Intorno al progetto, tuttavia, continuano ad esservi molte incertezze e la “narrazione” dei favorevoli e dei contrari, impegnati da tempo in un “braccio di ferro” tutto politico, non aiuta la comprensione dei tanti interessati al progetto.

Per questo, perché è quanto mai necessario stare al merito della questione che è di una certa importanza e perché siamo stanchi di delle solite chiacchiere vuote che da mesi andiamo sentendo, abbiamo deciso di chiedere alla Amministrazione quanto segue:

– Il cronoprogramma dettagliato di tutti gli interventi, attività e opere relative alla realizzazione del progetto pontili galleggianti comprensivo di tutte le fasi autorizzative dei vari Enti e/o Amministrazioni pubbliche interessate, indicando nel dettaglio la tipologia di finanziamento per ogni voce dello stesso;

– La conferma in merito al fatto che nessuna osservazione è stata presentata e depositata in Regione Liguria secondo quanto predisposto dalle leggi e normative vigenti in materia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com