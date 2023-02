Chiavari: direzione “Metaverso”, evoluzione o distopia?

E’ il 2047. Oltre il 75% della popolazione vive “connessa”, cioè trascorre la propria vita nei “versi”, videogiochi che simulano la realtà al punto da renderla interscambiabile con la dimensione virtuale. I proprietari di questi “versi” sono le corporazioni e i politici assecondano i loro piani corrispondendo alle persone un reddito di susssitenza che consente loro di vivere in piccoli appartamenti, isolate le une dalle altre, rimanendo la quasi totalità del tempo immersi nei mondi virtuali. Qui si incarnano in avatar che rappresentano la proiezione estetica e tipologica dei loro desideri e sperimentano, grazie ad essi, l’amicizia, l’amore, il sesso e l’avventura. Potrebbe sembrare una profezia, ma (per ora) è solo lo scenario di Virtual Revolution, un film indipendente del 2016 diretto da Guy Roger Duvert che sviluppa il fortunato filone cyberpunk, quello – per intenderci – di Matrix dei fratelli Wachowski, dove il Reale cessa di essere l’affidabile e concreto supporto della nostra esperienza per svelarsi come l’insieme dei “semplici segnali elettrici interpretati dal cervello”. Come distinguerlo, allora, da ciò che che reale sembra solo esserlo? Ma soprattutto: perché volerlo distinguere, se ciò che appare è migliore e preferibile rispetto a ciò che é?

Se pensate che questo sia solo uno scenario remoto, non sapete che esistono che le più grande aziende del web, a partire da Facebook, stanno investendo miliardi di dollari nello sviluppo di un mondo parallelo: il metaverso, appunto. Che esiste già, in circa 40 versioni, e che vede all’opera sviluppatori, programmatori, creatori. Anche italiani. E’ il caso di Edoardo di Pietro, uno startupper toscano che poco più di un anno fa aveva fatto notizia per essere il primo italiano a essersi laureato nel metaverso. Con una tesi, ça va sans dire, sul metaverso stesso. Proprio Edoardo Di Pietro è stato fra i protagonisti del convegno sulle nuove frontiere della realtà virtuale organizzato ieri (venerdì 3 febbraio, ndr), presso la Società Economica, dall’Associazione la Rinascita, giovane e vivace realtà culturale tigullina. Insieme a Di Pietro, Federico Garibaldi, fotografo e artista visuale chiavarese che ha raccontato l’evoluzione dell’arte e del mercato dell’arte nel mondo digitale, e la psicologa Daniela Baiardo.

» leggi tutto su www.levantenews.it