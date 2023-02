Come è strutturato il sistema di acquedotti della nostra provincia? Il nuovo video di approfondimento

Provincia di Imperia. Spesso si pensa all’acquedotto della nostra provincia come ad un unicum in cui l’acqua proviene dal Roja; questo però è in realtà solo parzialmente vero in quanto esistono diversi altri acquedotti locali che supportano e talvolta sostituiscono il sistema principale.

Di questo e di come è nata Rivieracqua, la società che oggi gestisce il sistema idrico integrato della provincia di Imperia, parliamo nel nuovo video di oggi della serie “alla scoperta del nostro acquedotto”, realizzata in collaborazione con la pagina facebook “Meraviglie di Imperia e dintorni”.

