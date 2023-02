Semifinalista di Coppa Italia ma sempre ultima in classifica, la Cremonese di Ballardini è stata sconfitta in casa 2-0 dal Lecce nel primo anticipo della 21esima giornata. I salentini sono passati in vantaggio nella ripresa e hanno poi raddoppiato con il solito Strefezza conquistando tre punti che ora li proiettano a quota 23 insieme alla Juventus. Alle 18.00 scenderanno in campo Roma ed Empoli mentre alle 20.45 toccherà a a Sassuolo e Atalanta.

L’articolo Dopo l’impresa di Coppa la Cremonese cade ancora in casa, il Lecce raggiunge la Juventus proviene da Citta della Spezia.

