Due diciottenni liguri nuovi “Alfieri della Repubblica”

“A nome di tutta la Regione rivolgo i complimenti a Beatrice e Gioele, che oggi sono stati insigniti del titolo di Alfieri della Repubblica: la Liguria è orgogliosa di voi”. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si congratula con i diciottenni Gioele Mazzone e Beatrice Papei Allori, che, nominati oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, verranno ricevuti dal Capo dello Stato al Quirinale il prossimo 24 febbraio per la consegna degli attestati d’onore.

Gioele è stato premiato per il suo impegno come volontario della Croce Rossa, mentre Beatrice ha ricevuto il riconoscimento per i suoi progetti divulgativi sul tema della memoria dell’Olocausto. “Ad ispirare la scelta dei giovani Alfieri è stato il tema della solidarietà per la pace e questi due ragazzi liguri, ognuno nel proprio campo, hanno dimostrato generosità, altruismo, senso di comunità, impegno e dedizione: qualità preziose e rare che costituiscono un esempio virtuoso per tutti, giovani e meno giovani”, conclude il presidente Toti.

