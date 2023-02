Era salpata dalla Marina di Loano per aiutare i bisognosi, speronata la Patchouli II: “Finisce un sogno”

Loano. “Finisce il sogno” per Patchouli II, la barca a vela con cui Massimo Vecchietti e la moglie Paola Broggi erano partiti per il giro del mondo. L’imbarcazione è stata speronata a 35 miglia da Singapore.

Domenica 26 maggio alle 12 dalla Marina di Loano la partenza. Milanese da anni residente a Loano, Massimo Vecchietti ha prestato servizio come anestesista in tre dei quattro ospedali della provincia di Savona: all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, al Santa Maria di Misericordia di Albenga e al San Paolo di Savona. Inoltre, è stato primario del dipartimento di emergenza dell’Asl2 savonese e per alcuni anni è stato commissario del comitato loanese della Croce Rossa, della quale è tuttora volontario. Sempre per la Cri ha svolto il ruolo di responsabile scientifico a livello regionale.

