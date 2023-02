Festival di Sanremo, prove di rifinitura per Amadeus e Morandi

Sanremo. Prove di rifinitura prima della pausa domenicale e l’inizio della settimana del Festival per i due co-conduttori della 73esima edizione Amadeus e Morandi. Il direttore artistico, alla sua quarta kermesse consecutiva, è entrato a teatro Ariston intorno alle 15, senza prima dimenticare di rendere felice qualche fan che l’ha intercettato nella galleria tra l’Hotel Globo (dove soggiorna) e il tempio della musica italiana.

A seguirlo pochi minuti dopo è stato Gianni Morandi, l’eterno ragazzo che si porta ancora dietro le conseguenze dell’incidente domestico che gli ha provocato l’ustione di entrambe le mani. Vistosa la fasciatura alla mano destra che l’accompagna ormai da più di un anno. Una sfortuna anche per i procacciatori di autografi che hanno dovuto prendere atto dell’impossibilità di strappargli un autografo. Morandi, accompagnato dalla moglie Anna (foto), si è poi concesso alla bolgia che da questo pomeriggio ha iniziato ad assiepare le barriere antisfondamento collocate sul perimetro del green carpet. Entrambe le mani alzate in segno di saluto e di entusiasmo per la nuova avventura che lo vede protagonista.

