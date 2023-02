Fiamme da un terreno raggiungono un bosco, Vigili del fuoco e volontari impegnati a Tirolo di Bolano

Vigili del fuoco e volontari impegnati per oltre due ore nel pomeriggio in località Tirolo nel Comune di Bolano per domare un incendio partito probabilmente da un fuoco di pulizia di un terreno nel quale stava operando un residente della zona. In pochi minuti le fiamme si sono propagate nel vicino bosco mentre l’uomo è rimasto ferito ad un occhio a causa della fuliggine nel tentativo di spegnere il fuoco. L’uomo è stato trasferito in ospedale mentre sul posto hanno operato oltre ai Vigili del fuoco anche Carabinieri Forestali, Gruppo Soccorritori Montebello di Bolano insieme al Gruppo comunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Ameglia.

