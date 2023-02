Forti genovesi, firmata la convenzione per il recupero e la valorizzazione dei sentieri

Genova. Sottoscritta la convenzione-quadro per lo sviluppo della collaborazione per il riassetto, allestimento e riqualificazione della rete sentieristica e delle strade bianche nell’entroterra genovese e per la valorizzazione delle fortificazioni del territorio collinare genovese con il coinvolgimento dei cittadini.

Il documento è stato firmato dal vicesindaco Pietro Piciocchi per il Comune di Genova, in accordo con il consigliere delegato allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua, e dai rappresentanti del Cai (sezione di Sampierdarena, Unione ligure escursionisti e di Bolzaneto), Fie-Federazione italiana escursionismo, la Federazione per la tutela e la valorizzazione dell’Acquedotto storico della Val Bisagno Aps, il Consorzio Zena Trail Builders, l’Asd Righi Valbisagno Trail Crew e l’Associazione Liguria Mtb.

