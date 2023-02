Ginnastica/ Pro Recco, un nuovo ingresso in prima squadra

Da Pro Recco Gym Club

Il team senior della Pro Recco Gym Club ASD, dopo aver partecipato lo scorso Novembre ai Mondiali di Ginnastica Estetica di Gruppo, ha cominciato il 2023 con la voglia di migliorarsi in campo internazionale. Intanto, le ragazze bianco-celesti hanno cominciato il campionato italiano con una vittoria, sperimentando il nuovo esercizio e il nuovo codice dei punteggi.

La buona riuscita in campo nazionale, consentirebbe alle senior della Pro Recco, di qualificarsi per le future tappe di coppa del mondo.

» leggi tutto su www.levantenews.it