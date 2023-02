I giovanissimi musicisti delle scuole Suzuki e il fascino del mito per la domenica pomeriggio degli Impavidi

Domenica 5 febbraio alle ore 16.00 al Teatro degli Impavidi di Sarzana, per la stagione I Piccoli Impavidi/Fuori Luogo Kids, appuntamento con ‘Il desiderio di volare – Dedalo, Icaro e il terribile Minotauro’, spettacolo-concerto tratto dal libro di Cristina Dall’Acqua che vedrà in scena l’orchestra composta da oltre trenta bambini e ragazzi (dai 5 ai 13 anni) delle scuole musicali Suzuki di Sarzana, Asti, Cuneo, Vicenza, Brisighella, diretta dal maestro Elio Galvagno, con le voci narranti Chiara De Carolis e Cecilia Malatesta.

Lo spettacolo racconta di Margherita, una maestra mitica. Talmente speciale che i suoi allievi dicono abbia superpoteri. Presta attenzione a ciascuno di loro ed è riuscita a far costruire una biblioteca con il tetto di cristallo, da cui scrutare il cielo. Soprattutto, Margherita ha una vera passione per la bellezza. “Respirare cose belle rende forti e liberi, a ogni età – ripete spesso la maestra durante le lezioni -. Le cose belle si fanno riconoscere da sole, basta stare ad ascoltarle”. Come i tanti miti che lei racconta ai suoi studenti e la musica che li accompagna. Minosse, il Minotauro, Dedalo, Teseo, Arianna e Icaro: personaggi leggendari prendono vita in un racconto appassionante in cui parole e musica parlano di noi, delle nostre emozioni, dei nostri desideri e delle nostre paure. Un telescopio puntato sul nostro cuore.

Prima dello spettacolo, alle ore 15.00, nel ridotto del teatro, sarà presentato dall’autrice Cristina Dell’Acqua ‘Il desiderio di volare – Dedalo, Icaro e il terribile Minotauro’ (Ed. Solferino), il libro da cui è tratta la rappresentazione.

