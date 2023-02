Imperia, Luca Tallone nuovo candidato sindaco

Imperia. Nuovo candidato sindaco per la città di Imperia alle prossime elezioni . Si tratta di Luca Tallone, «libero professionista nella consulenza alle aziende- spiega- ex commissario imperiese Udc, ma non politico di professione, imperiese dalla nascita». Fondatore della lista civica “CENTRO POPOLARE” (e la lista civica metapartitica “VISIONE PER IMPERIA”), che concorrerà alle prossime elezioni amministrative per il comune di Imperia, con lui candidato sindaco, afferma che «il vero candidato sindaco è il programma», riassunto di seguito in 4 punti, che verrà prossimamente presentato, assieme al gruppo delle 2 liste civiche:

1- No alla costruzione del centro commerciale e catena di ristorazione su fondo Colussi/ex Agnesi (centro commerciale “fronte mare”), e dell’abbattimento delle ciminiere.

2- Rifiuto e ferma opposizione della comunità imperiese, e della futura amministrazione, alla chiusura delle strutture ospedaliere imperiesi, in particolare del pronto soccorso, su cui siamo pronti a tutto quello che la legge ci permetterà (seguirà conferenza ‘ad hoc’ su ricaduta chiusura ospedale su turismo e mercato immobiliare cittadino).

3- risoluzione dei problemi del depuratore, deve servire solo l’area dell’imperiese, non finanche parte della provincia di Savona come accade oggi. Banalmente ne va costruito almeno un altro fuori Imperia che depuri le acque degli altri.

4- Puntare su lavoro e turismo: il turismo crea lavoro, indotto economico e rinnovo edilizio. Il mare depurato attrae molto più turismo di qualità, degli eventi serali: questi creano un turismo mordi e fuggi da weekend che non porta vero valore. Puntare su attività per i giovani nello sport, inclusione e formazione, ma anche sugli anziani e sul turismo degli anziani/turismo religioso. Revisione importante della Tari per le p.iva e famiglie.

«La lista non è partitica, è popolare- spiega Luca Tallone fondatore di “Centro Popolare”- va quindi intesa come un vero e proprio sindacato dei cittadini, e i punti programmatici continueranno in perpetuo anche dopo le elezioni, qualunque sia il risultato alle urne, Centro popolare nasce oggi, ma non si fermerà più. Auspicando sinceramente che anche altre liste copino il nostro programma, perché purtroppo non ho letto programmi di altre liste, se non punti generici, e nella speranza che queste amministrative non si limitino ad una guerra tra clan, faccio un appello ai partiti onesti e seri, del fare, che hanno a cuore i cittadini, di contattarci con intenzioni serie (li ho già contattati, attendiamo modi e tempi per accordarci), e chiedo l’impegno degli imperiesi nella politica per queste amministrative, non rinunciate al beneficio della democrazia, e della libertà di scegliere come deve funzionare la cosa pubblica, che noi contribuenti manteniamo in piedi. Per aderire serve spirito democratico e mandare un messaggio o telefonare 342.9455775»

