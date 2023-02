In Liguria cresce il Pil, Toti: “Segnali importanti, andiamo avanti con ottimismo e impegno”

Genova. “La Liguria è sulla strada giusta: le previsioni dicono che nel 2023 crescerà dell’1,1 %, cioè molto di più della media nazionale che è stimata allo 0,5%, e lo stesso vale per l’occupazione, con dati che ci parlano di una Liguria prima in Italia per rapporto tra dinamica delle attivazioni nette sui dipendenti per regione, con un 1,22% contro lo 0,38% italiano, più del triplo della media nazionale. Tutti numeri che confermano l’ottimo andamento del 2022 e che ci spingono ancora di più ad andare avanti con ottimismo, determinazione ed impegno“.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a proposito delle stime sulla crescita del Pil in Liguria per il 2023, diffuse oggi dall’ufficio studi di Confartigianato.

