La spezzina Benedetta Madrignani sul podio alla Coppa del Mondo di spada femminile

Grande risultato a Istanbul per la spezzina Benedetta Madrignani, salita sul terzo gradino del podio nella prova individuale di spada femminile della Coppa del Mondo Under 20. Sulle pedane della Capitale turca la spadista classe 2005 del Circolo Scherma La Spezia ha concluso con un brillante terzo posto una kermesse da 193 partecipanti.

Testa di serie numero 12 del tabellone – come riporta Federscherma – Madrignani dopo un’ottima fase a gironi ha aperto il suo percorso a eliminazione diretta battendo per 15-10 la canadese Li, soffrendo poi e imponendosi 13-12 contro la polacca Tercjak, prima di superare 15-9 anche la giapponese Ota. Il pass per le “top 8” per Madrignani è arrivato grazie al successo, con il risultato di 15-10, contro l’ucraina Mukoid. Il match per il podio l’ha vista invece contrapposta alla tedesca Kozielski, un assalto vibrante che la spezzina è riuscita a far suo con il punteggio di 15-14, entrando così in “zona medaglie”. Solo in semifinale Benedetta si è arresa 15-7 all’ungherese Dorina Wimmer, poi vincitrice della gara davanti alla canadese Xiao, svettando comunque sul terzo gradino del podio.

COPPA DEL MONDO UNDER 20 DI SPADA FEMMINILE – Istanbul (TUR), 4 febbraio 2023

Qui tutti i risultati

Classifica (192): 1. Dorina Wimmer (Hun), 2. Ruien Xiao (Can), 3. Benedetta Madrignani (ITA), 3. Oceane Francillone (Fra).

Le altre italiane: 12. Elisa Treglia, 17. Chiara De Piccoli, 20. Lucrezia Paulis, 21. Anita Corradino, 76. Carola Maccagno, 78. Allegra Cristoforetto, 102. Kaja Lamonaca, 110. Erica Ragone, 115. Giada Incorvaia, 152. Sara Della Cioppa, ritirata per infortunio Vittoria Siletti.

