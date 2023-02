Nasce “Sarzana Civica”, Ponzanelli trova sostegno anche al di fuori della maggioranza

Con l’affollata cena di presentazione di ieri al Loggiato è iniziata ufficialmente l’attività dell’associazione “Sarzana Civica”, vivace bacino apartitico legato alla città, da cui prenderanno corpo una o più liste che sosterranno Cristina Ponzanelli alle prossime elezioni amministrative. Oltre duecento le persone che hanno partecipato all’iniziativa di autofinanziamento, fra loro esponenti del tessuto economico e produttivo del territorio ma nessun esponente politico – nemmeno della maggioranza uscente – per un progetto che si affiancherà ai partiti della coalizione di centro destra ma con l’obiettivo di mantenere il proprio impegno civico dando così corpo anche al percorso di Ponzanelli in questi quattro anni e mezzo di mandato. Un soggetto “Sarzana Civica” che ha già una sede in via Mazzini 13 e soprattutto una struttura con l’avvocato Marinela Masciadri come presidente e la neulaureata in psicologia Clelia Devoto (già nel gruppo dei 300 giovani che avevano espresso sostegno al sindaco) come vice presidente, mentre la commercialista Rossella Roncagliolo sarà tesoriere dell’associazione che dalle prossime settimane proporrà incontri ed iniziative con la cittadinanza.

