Over 50: gli esercizi da evitare se non si ha esperienza con il fitness. I consigli di Davide Nevrkla

Nel nuovo articolo di questa settimana per la rubrica Fitness 24 il Personal Trainer Davide Nevrkla ci spiegherà tre esercizi potenzialmente pericolosi per gli Over 50 alle prime armi con il mondo del fitness.

In questo nuovo articolo cercherò di spiegare quali sono gli esercizi ‘potenzialmente’ pericolosi che gli Over 50 dovrebbero evitare o perlomeno eseguire con molta attenzione se decidono di praticare fitness. Puntualizzo che sono esercizi potenzialmente pericolosi perché la maggior parte degli appartenenti alla categoria sopra i 50 anni comincia a soffrire di qualche patologia articolare e di qualche limitazione nella mobilità soprattutto nella zona delle anche, della schiena, delle spalle e del collo. Se poi calcoliamo che solo una piccola percentuale degli over 50 ha uno stile di vita fitness che riesce a mantenere costante negli anni capiamo perché certi esercizi che andrò ad elencare dovranno essere usati con parsimonia sotto l’occhio attento di un professionista o addirittura sostituiti con altri nei casi in cui ci siano condizioni articolari non buone.

