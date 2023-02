Pallanuoto F/ Il Bogliasco supera di misura il Bologna (7-6)

Dall’uficio stampa Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Tre punti pesanti come il piombo. Sono quelli conquistati oggi alla Vassallo dalle ragazze del Netafim Bogliasco 1951 contro la Rari Nantes Bologna, sconfitta 7 -6 al termine di una vera e propria battaglia sportiva, che non ha risparmiato colpi al di sopra e al di sotto delle righe. A pagare le conseguenze dell’eccessiva animosità una sfortunatissima Paola Di Maria, costretta ad abbandonare anzitempo la vasca a causa di un paio di colpi proibiti ricevuti all’orecchio da un’avversaria e successivamente trasportata in ospedale per accertamenti.

