Dall’ufficio stampa del Bogliasco ’51. di Marco Tripodi

I lombardi, vicecapolista e vicecampioni d’Italia in carica, si impongono 23-8 sui ragazzi di Daniele Magalotti al termine di una sfida il cui esito non è mai stato in discussione, riducendo la gara a poco più di un allenamento in vista dei futuri impegni che attendono le due compagini.

Uniche note di rilievo per i bogliaschini la tripletta di Radojevic, la doppietta di Brambilla e le reti singole di Guidaldi, Puccio e Canepa.

