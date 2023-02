Considerata la situazione di inagibilita’ del Campo Sportivo Gaggio dichiarata dal Comune di Luni, ci chiediamo cosa sia possibile fare per poter rendere nuovamente praticabile nonché sicuro questo luogo.

Rendere operativo e ben gestito uno spazio come quello del nostro Centro sportivo del Gaggio, consentirebbe di restituire uno spazio prezioso ai nostri ragazzi, sia per fare sport e per consentirgli di perseguire la loro attività agonistica privata, sia per favorire i momenti di aggregazione.

