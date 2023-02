Rapallo: “Scrittori in riva al mare”, tutto esaurito in biblioteca

Sala piena alla Biblioteca Internazionale di Rapallo per la manifestazione “Scrittori in riva al mare”: oggi pomeriggio alle 16 oltre un centinaio di persone hanno affollato la sala al secondo piano di villa Tigullio, in via Luigi Casale.

L’argomento di giornata era un affascinante reportage di viaggio nel Mediterraneo: “2266 miglia in barca a vela tra mare e archeologia”. A parlare Marinella Gagliardi, protagonista del viaggio con il marito; interventi critici e narrativi a cura di Graziella Tognetti e Gabriella Vezzosi. L’incontro è stato organizzato dal funzionario comunale Giorgio Fornari, con la presentazione del consigliere comunale delegato Elisabetta Ricci.

