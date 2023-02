Revocata l’assegnazione delle Finale Eight alla Cestistica: “Ci riserviamo di agire nelle sedi competenti”

Lo scorso 11 gennaio la Legabasket femminile aveva comunicato alla Cestistica Spezzina l’assegnazione alla società delle Final Eight di Coppa Italia di A2, in programma dal 3 al 5 marzo. Ma, spiega il sodalizio spezzino in una nota “la Cestistica Spezzina ha appreso con stupore in data 01/02/2023 l’atto unilaterale di revoca delle Final Eight di coppa Italia di A2, già precedentemente a noi assegnata in data 10/01/2023 di cui alleghiamo le comunicazioni in originale. La società Cestistica Spezzina, il Comune della Spezia e la Regione Liguria, prontamente attivatesi per l’organizzazione dell’importante evento di rilevanza nazionale, si ritengono parte lesa dalla decisione di cui sopra presa dal consiglio direttivo della Lega basket. Ci riserviamo, una volta comprese le motivazioni ad oggi ancora oscure e appurati i fatti intercorsi tra la prima e la seconda assemblea di Lega, di agire congiuntamente alle altre parti lese per tutelare i rispettivi interessi nelle competenti sedi sportive e civili”.

