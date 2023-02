Roca Team che beffa, il Real Madrid porta a casa una vittoria pazzesca

Monaco. Se fosse il Tour de France, sarebbe come arrivare all’ultimo tornante dell’Alpe d’Huez e mentre cambi rapporto per sprintare per la vittoria, salta la catena. Una disdetta totale, sfortuna nera dopo aver dato anima e cuore per scalare quella salita che si chiama Real Madrid. E tocca a Mike James, che fino a 30 secondi dalla fine aveva fatto pentole e coperchi commettere un ingenuità incredibile, rifiutare una tripla con chilometri di spazio per passarla a Blossongame che proprio non se l’aspettava, la perde, e dal possibile pareggio sul 91 pari la situazione si ribalta e tocca a Mario Hezonja andare in lunetta e mandare i titoli di coda, nel mentre ne scrive 30.

Finisce 95 a 91 per la Casa Blanca, ma non finisce qui la storia, la corsa dei monegaschi, che nel mezzo di una partita clamorosa dimostrano di starci perfettamente a questo livello, dimostrano anche di saper imparare dai propri errori, in primis il peccato mortale della bassa intensità difensiva, che è quella che gli complica il primo tempo e poi li porta alla sconfitta finale. La cronaca di questa partita non si può fare, ci sono stati almeno 20 cambi di leadership, si è sempre andati punto a punto, si è sempre andati al massimo.

