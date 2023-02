Scontro d’alta quota per la Cestistica Spezzina: arriva Patti

Scontro in vetta per la Cestistica, che domenica alle ore 13 ospiterà Patti al PalaMariotti. Sia la compagine spezzina che quella siciliana fanno parte del trio in testa al girone sud di A2 a quota 24 punti, entrambe reduci da un successo: le bianconere hanno ottenuto la vittoria sul campo di Selargius, mentre a domicilio l’Alma ha superato Firenze. Nella gara d’andata disputata al PalaSerranò fu la squadra di casa ad avere la meglio, nonostante le ragazze di coach Corsolini abbiano lottato fino ai minuti finali per ottenere il successo. A sfidarsi al PalaMariotti saranno il miglior attacco, quello di Patti, e il terzo, quello della Cestistica. A livello difensivo l’Alma concede molto, undicesimo per rating in punti subiti, mentre La Spezia è la migliore, la compagine che concede meno punti del girone. Si prospetta dunque un match davvero intenso e soprattutto per palati fini. Per quanto riguarda le statistiche individuali, Patti ha quattro giocatrici in doppia cifra di media per punti segnati: Allegra Botteghi guida il quartetto con 17,8, addirittura come seconda miglior realizzatrice di tutta la A2, dietro soltanto a Gonzalez di Matelica. A seguire Pilabere con 14,4, poi Miccio con 13,9 e, infine, Moretti con 11,6. L’ex-bianconera Silvia Sarni è, invece, la seconda miglior rimbalzista della squadra siciliana, con 7,1 palloni catturati in media sotto canestro. La migliore è ancora Pilabere con 9,1.

La direzione di gara è stata affidata ad Angelo Iaia di Brindisi e Sara Spina di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina con collegamento dal PalaMariotti a partire dalle ore 12:55 circa.

(foto Roberto Liberi)

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com