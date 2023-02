Ci sono anche i tre Primavera Giorgeschi, Pedicillo e Candelari nella lista dei convocati di Luca Gotti per la sfida in programma al Picco domani alle 12.30 quando lo Spezia ospiterà il Napoli. L’allenatore dovrà infatti rinunciare per vari motivi a Nzola, Bastoni, Gyasi, Ekdal, Holm, Kovalenko, Sala, Zurkowski e Moutinho.

Di seguito la lista dei convocati:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com