Suonala ancora Sam

“Tempo”: l’infinito in una sola parola.

Non a caso il termine deriva dal verbo greco “temno”, che significa “tagliare” e secondo Sant’Agostino il tempo non è altro che un ritaglio dell’eternità.

Ma cosa sono le ore che passano, i giorni, gli anni? Quanta vita c’è, talvolta, in un minuto e quanto vuote possono essere intere settimane?

E la fretta? Il tempo che scorre… il tempo che non c’è mai.

Ma la vita non rallenta, la vita ha fretta, ha fame, ha sete.

Il tempo non si ferma, la felicità raramente si comprende nell’attimo in cui accade.

“Ero felice e non me ne sono accorto”. Quante volte, guardando indietro nel tempo, questa consapevolezza tristemente ci ha travolto come un autobus in corsa?

Quante volte i bambini, esseri infinitamente saggi, ci han fatto capire che non c’è bisogno di fare le cose di fretta?

La vita non sono le immagini sfuocate di un paesaggio visto dal finestrino di un treno superveloce. La vita è fatta dai dettagli che compongono quel paesaggio, è colori, cielo, mare, erba, fiori, profumi; è la farfallina lillà che si è posata su quel filo d’erba. La vita è lentezza.

Perché nella fretta inevitabilmente qualcosa si perde.

Il respiro affrettato è insano. Il passo affrettato ci toglie il fiato. Respiro… Fiato…

Abbiamo bisogno di lentezza per amare, ricordare, respirare. Lentezza per riposare.

Non siamo più abituati a cogliere la preziosità della lentezza, usiamo il time lapse per vedere, in fretta, un fiore che sboccia.

Non siamo più abituati ad aspettare e continuiamo a premere il pulsante rosso di un ascensore che sta già arrivando, incapaci di attenderlo senza fare nulla. O, peggio, premiamo quel pulsante nell’intima quanto consapevolmente inutile speranza di accelerarne la corsa.

Di accelerare la vita.

Ma spesso è mera esistenza, non vita. Spesso la vita è altrove. La vita è spesso quello che accade alle spalle, lentamente, e noi, disattenti, ce lo perdiamo. Per sempre.

È lui, il tempo, che comanda, che scandisce le nostre giornate in base a… convenzioni. Cosa sono le ore, i minuti, se non convenzioni?

Nessuno sarà mai veramente ricco se schiavo, in qualche modo, del tempo. Schiavi della macchinetta per timbrare l’ingresso in un ufficio detestato, schiavi delle rughe; quanti denari vengono spesi per farle sparire? Già… il tempo che passa non sono solo i fogli di calendario che vengono strappati, sono le rughe sulla pelle, le macchie sul viso, i nuovi dolori nelle ossa e nei muscoli.

Usiamolo meglio il nostro tempo. Se non lo si può fermare, cerchiamo almeno di viverlo consapevolmente, giorno per giorno.

«Suonala ancora Sam». «You must remember this, a kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh, the fundamental things apply. As time goes by…»

