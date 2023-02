Tutti recuperati per Spalletti, Napoli al completo contro lo Spezia

Gruppo al completo per Luciano Spalletti, partito per La Spezia con tutti i giocatori disponibili in vista della sfida del Picco di domani. Il Napoli ha infatti pienamente recuperato anche Ndombele, Lobotka, Zielinski e Rrahmani che in settimana avevano avuto qualche proble,a.

Portieri: Gollini, Marfella, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostifard, Rrahmani, Zedadka

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

