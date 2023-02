Ventimiglia, le agevolazioni ai frontalieri diventano un caso. Parodi (Fai): «Boicottare la Cgil»

Ventimiglia. Attacco del segretario provinciale della Filt Cgil Michele Delli Carri contro i politici sul caso dell’agevolazione fiscale ai frontalieri approvata nell’ultima legge finanziaria votata in parlamento, secca la replica del presidente dell’associazione Fai Roberto Parodi: «Ho riflettuto se ne valeva la pena ribattere al comunicato stampa del signor Michele Delle Carri CGIL. Come noto e dichiarato pubblicamente, anche ai nostri forum, la CGIL si è sempre dichiarata contraria alle agevolazioni fiscali per i pensionati Frontalieri.

Oggi ci tocca assistere a questa menzogna di essere stati loro applicare la nuova imposta sostitutiva del 5% per i pensionati Frontalieri Liguri. Capisco che possa bruciare vedere una marea di gente festeggiare con i veri autori di questo successo e forse la preoccupazione di perdere tesserati lo ha indotto in questa spudorata menzogna.

