A1 femminile: Bologna la mette sul fisico, Bogliasco la vince di classe

Bogliasco. Tre punti pesanti come il piombo. Sono quelli conquistati oggi alla Vassallo dalle ragazze del Netafim Bogliasco 1951 contro la Rari Nantes Bologna, sconfitta 7 -6 al termine di una vera e propria battaglia sportiva, che non ha risparmiato colpi al di sopra e al di sotto delle righe. A pagare le conseguenze dell’eccessiva animosità una sfortunatissima Paola Di Maria, costretta ad abbandonare anzitempo la vasca a causa di un paio di colpi proibiti ricevuti all’orecchio da un’avversaria e successivamente trasportata in ospedale per accertamenti.

Un episodio, avvenuto a metà del terzo tempo, che ben racconta l’andamento di una gara sicuramente non bella ed oltremodo spigolosa, in cui la fisicità ha avuto la meglio sulla tecnica. Le biancazzurre allenate da Mario Sinatra, che fino a quel punto avevano controllato piuttosto agevolmente la sfida, pur chiudendo sotto di un gol il primo quarto, hanno un po’ vacillato, comprensibilmente preoccupate più dalle condizioni della compagna che dal risultato. Bologna ne ha così approfittato per provare a ricucire il divario di tre reti che le separava dalle rivali. Arrivate a meno 1 con mezzo tempo ancora da giocare però le ospiti sono state rispedite a distanza dalla magia di Giulia Cuzzupè, sontuosa nel superare Sesena con un arcobaleno magico da quasi dieci metri. La rete della mancina ha di fatto chiuso le ostilità anche se nel finale Bologna si è riportata nuovamente sul meno 1, lenendo il punteggio ma non modificando l’esito della contesa.

