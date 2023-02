Al via il contest “Liguria Love-Liguria Alone” per celebrare San Valentino e San Faustino

Liguria. Un concorso social per raccontare la gioia dell’amore nel mese più romantico dell’anno, ma anche per celebrare l’orgoglio delle persone felicemente single. È questo lo spirito di “Liguria Love – Liguria Alone”, la campagna online lanciata da Regione Liguria per celebrare San Valentino, il santo protettore degli innamorati, e San Faustino, convenzionalmente identificato come patrono dei single.

Come spiega il claim della gara, “Che tu sia in love o alone, qual è il tuo San Valentino? Diccelo e verrai pubblicato sul maxischermo di piazza De Ferrari”, i follower dei canali social e del sito “La mia Liguria” sono chiamati a condividere la propria dichiarazione d’amore (o di “non amore”) scatenando non solo romanticismo e affetto, ma anche ironia e divertimento. Tutte le frasi verranno proiettate sugli schermi della Sala Trasparenza, al piano terra del Palazzo della Regione Liguria a Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it