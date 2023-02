Che cosa rimane della Shoah

“IL SENSO DI HITLER”

Liliana Segre ha scritto che “il Giorno della Memoria è inflazionato, la gente è stufa di sentire parlare degli ebrei”. Altri si sono domandati qual è il destino della memoria della Shoah ora che i testimoni sopravvissuti sono quasi tutti scomparsi. Davvero la memoria si sta offuscando, e la storia della Shoah sta diventando una storia come tante altre del passato, magari pure noiosa? Le esperienze che ho fatto nei giorni scorsi mi dicono che non è così: che la Shoah sconvolge e fa riflettere ancora, che nuovi percorsi memoriali sono possibili, che non è detto che il ricordo si affievolisca e che l’Olocausto diventi una storia tra tante.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com